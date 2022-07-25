Son dakika! AK Parti’den ’Türkiye Çevre Ajansı’ iddialarına yanıt: O ajans Emine Erdoğan’a ait değil

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile ilgili 'Kıyılardaki ihaleler Emine Erdoğan'a bağlandı' ve 'Çevre Bakanlığı tarafından kurulan Türkiye Çevre Ajansı'nı Emine Erdoğan yönetecek' şeklinde asılsız iddialar bazı çevreler tarafından ortaya atılmıştı. Emine Erdoğan da bu konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde "Bir kesim var. Bu ülke için ne yaparsanız yapın, ne kadar uğraşırsanız uğraşın; onlar yine aynı ahlaki sorunu yaratıyorlar. Değişmiyorlar" şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Bugün gerçekleşen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, Emine Erdoğan'ın çalışmaları dünya tarafından takdir alırken Türkiye'de kara propoganda yapıldığını belirtti.