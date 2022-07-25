Son dakika! AK Parti’den ’Türkiye Çevre Ajansı’ iddialarına yanıt: O ajans Emine Erdoğan’a ait değil

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile ilgili 'Kıyılardaki ihaleler Emine Erdoğan'a bağlandı' ve 'Çevre Bakanlığı tarafından kurulan Türkiye Çevre Ajansı'nı Emine Erdoğan yönetecek' şeklinde asılsız iddialar bazı çevreler tarafından ortaya atılmıştı. Emine Erdoğan da bu konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde "Bir kesim var. Bu ülke için ne yaparsanız yapın, ne kadar uğraşırsanız uğraşın; onlar yine aynı ahlaki sorunu yaratıyorlar. Değişmiyorlar" şeklinde açıklamada bulunmuştu.
Bugün gerçekleşen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, Emine Erdoğan'ın çalışmaları dünya tarafından takdir alırken Türkiye'de kara propoganda yapıldığını belirtti.
ARGÜMANLARI YANLIŞ, AJANS EMİNE ERDOĞAN'A AİT DEĞİL
AK Parti Sözcüsü "Orada kullandıkları argüman yanlış. O ajans Emine Erdoğan hanımefendiye bağlı değil. Kendisi de ifade etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan mekanizmalar bunlar." dedi.
Ömer Çelik, Emine Erdoğan'ın çalışmalarının dünyada da takip edildiğine dikkat çekerek "Emine Erdoğan hanımefendinin ortaya koyduğu çevre konularındaki inisiyatif sık aralıklarla ödül alıyor. Takdir edilmesi ve titizlikle sahiplenilmesi gerekir. Emine hanımın yürüttüğü faaliyetler ile ilgili dünyadan da olumlu ve başka ülkelerde de yayılması gerekir şeklinde ifadeler kullanılıyor. Türkiye'de ise maalesef bir yalan haber ve kara propoganda üretiliyor." ifadelerini kullandı.
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KARA PROPOGANDA!
Çelik "Emine hanımın çevre konusunda gelecek nesiller için yürüttüğü faaliyetlerin yayılması dünya tarafından arzulanan bir durum. Diğerleri kara propogandadan ibaret." diye ekledi.
EMİNE ERDOĞAN'DAN ASILSIZ İDDİALARA YALANLAMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Kıyılardaki ihaleler Emine Erdoğan'a bağlandı' ve 'Çevre Bakanlığı tarafından kurulan Türkiye Çevre Ajansı'nı Emine Erdoğan yönetecek' iddialarını yalanladı.
"YALAN OLDUĞUNU TEKZİP ETTİK"
Emine Erdoğan, "Bilin ki bu bir ahlaki meseledir. Nasıl böyle düşünebilirler... Kurulan ajans, devletin resmi kurumu. Bana nasıl bağlı olabilir? Benim o ihalelerle ne ilgim olabilir? Devlet düzeninde böyle bir şey olabilir mi? Benim çevre için, çocuklarımızın geleceği için yaptıklarım ortada. Bunca şey yapıyorum. Sonra böyle bir ahlaki sorunla karşılaşıyorum... İnanın bu bir ahlaki meseledir. Yalan olduğunu tekzip ettik. Kararlar alındı." dedi.
"YİNE AYNI AHLAKİ SORUN"
Hürriyet'ten Fatih Çekirge'nin yazısına göre Emine Erdoğan, "Biliyorum. Bir kesim var. Bu ülke için ne yaparsanız yapın, ne kadar uğraşırsanız uğraşın; onlar yine aynı ahlaki sorunu yaratıyorlar. Değişmiyorlar" ifadelerini kullandı.
YALANCININ MUMU 'BİRGÜN YANDI!
Öte yandan "Emine Erdoğan'a ihaleler için yetki" ve "Müsilajdan Rant Alanı Yaratıyorlar" başlıklı yalan haberler için Birgün gazetesinde tekzip yayınlandı.
Dünya takdir ederken, malum zihniyet algı operasyonu peşinde! Yalancının mumu sadece 'Birgün' yandı