Faturalı yandaşlık! Muhalefet belediyelerini de haraca bağlamışlar





Tele 1 Televizyonu'nda açıklamada bulunan Merdan Yanardağ, "Tele 1 ve tüm televizyon kanallarının bütün gelirleri, reklam ve sponsorluk gelirleridir ve biz bazı hizmet satış anlaşmaları da yapıyoruz. Bunların içinde siyasi partiler de var. Demokratik siyasetin içinde yer alan muhalif partiler bunlar. İktidar partilerini reddediyoruz. CHP ile zaman zaman yaptığımız hizmet anlaşmaları var. Ne yapıyoruz? Onların mitingini canlı olarak yayınladığımız zaman bunun karşılığında bir bedel alıyoruz" dedi.