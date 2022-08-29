Çavuşoğlu’ndan Bled Forumu’nda Türkiye uyarısı

Panele, Bakan Çavuşoğlu'nun yanısıra İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno, Fransa Avrupa İşleri Devlet Bakanı Laurence Boone, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho, Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, İzlanda Dışişleri Bakanı Thordis Kolbrun, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau katıldı.

TÜRKİYE OLARAK DÜZELTTİ

Panelin moderatörlüğünü ünlü İngiliz sunucu Nik Gowing yaptı. Panelde, Ukrayna'daki son gelişmeler ve Avrupa'nın geleceği gibi konular ele alındı. Nik Gowing, panelin başında katılımcıları tanıtırken İngilizce "Turkey" ibaresi kullandığında, Bakan Çavuşoğlu itiraz ederek ülkenin ismini Türkiye olarak düzeltti.

AYNI HATAYI İKİ KEZ YAPTI

Gowing ikinci kez aynı hatayı yaptığında Bakan Çavuşoğlu yine Gowing'i uyardı. Bakan Çavuşoğlu'nun Türkiye kelimesinin kullanılmasında gösterdiği hassasiyet ilgi çekti.