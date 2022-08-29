Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan 17’nci Bled Stratejik Forumu’nda “Türkiye” uyarısı | Video
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17’nci Bled Stratejik Forumu’nun “Avrupa’nın içinde kaç Avrupa var?” başlıklı panelindeki konuşması öncesi panelin moderatörlüğünü yapan ünlü İngiliz sunucu Nik Gowingi “Turkey” yerine “Türkiye” ifadesini kullanması için uyarıda bulundu.