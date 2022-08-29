SON DAKİKA HABERİ: PKK’nın talimatıyla ormanı yakacaktı: Kıskıvrak yakalandı, itiraf etti

Son dakika haberleri: PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda, emniyet güçleri Ahmet K. isimli bir kişinin PKK propagandası yaptığı, sülfürik asit temin etmeye çalıştığı ve eylem yapabileceği ihbarı üzerine harekete geçerek Ahmet K.'yı takibe başladı.