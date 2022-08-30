Külliye’de 30 Ağustos için görkemli kutlama! Başkan Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

PROGRAM İSTİKLAL MARŞIYLA BAŞLADI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Beştepe Milli Camisi imamı Fatih Kaya tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Başkan Erdoğan'ın hitabı ve yurt dışındaki askeri birliklerle gerçekleştirilen canlı bağlantının ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla hazırlanan kısa film izlendi.