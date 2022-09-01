Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! 1'i turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 1.9.2022 17:54 Son Güncelleme: 1.9.2022 18:12

SON DAKİKA! 1'i turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA! 1’i turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1'i turuncu kategoride olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

EREN ABLUKA-35 operasyonu kapsamında, Van İl Jandama Komutanlığınca, Van Bahçesaray ilçesi Hanyaylası kırsalında, 01 Eylül 2022 günü, BTÖ mensupları ile çıkan silahlı çatışmada, 1'i bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

"SARI TORBA KAÇINILMAZ"

Bakan Soylu konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz.EREN Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında; 1'i Bölge Sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi Van İl Jandarma Komutanlığımızdaki Kahraman Jandarmamıza tebrikler."

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SON DAKİKA! 1'i turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi
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