SON DAKİKA! 1’i turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi

EREN ABLUKA-35 operasyonu kapsamında, Van İl Jandama Komutanlığınca, Van Bahçesaray ilçesi Hanyaylası kırsalında, 01 Eylül 2022 günü, BTÖ mensupları ile çıkan silahlı çatışmada, 1'i bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

"SARI TORBA KAÇINILMAZ"

Bakan Soylu konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz.EREN Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında; 1'i Bölge Sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi Van İl Jandarma Komutanlığımızdaki Kahraman Jandarmamıza tebrikler."