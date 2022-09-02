Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! 105 yeni yurt binası geliyor
Giriş Tarihi: 2.9.2022 10:16 Son Güncelleme: 2.9.2022 10:34

SON DAKİKA | Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! 105 yeni yurt binası geliyor

SON DAKİKA | Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! 105 yeni yurt binası geliyor

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yurt başvurularıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu GSB Yurtları’na 415 bin öğrencinin başvuru yaptığını açıkladı. Gençlere de bir müjde veren Kasapoğlu, pazartesi günü Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 105 yeni yurt binasının açılacağını duyurdu.

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yurt başvurularıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu'nun konuşmasından satır başları:

415 bin 305 gencimiz başvuru yaptı. Yurtlarımızın, gençlerimiz ve aileleri açısından büyük bir güven taşıdığından onur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum.

105 YENİ YURT BİNASI AÇILIYOR
105 yeni yurt binasını pazartesi günü Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açacağız. Tarihin en yüksek yatak kapasitesi en yüksek yurt sayısı ve en yüksek yerleştirme ile bu süreci nihayetlendireceğiz. İlk yerleştirme en kısa sürede tamamlanacak ve akabinde de en hızlı şekilde yedek yerleştirme sürecine devam edeceğiz.

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SON DAKİKA | Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! 105 yeni yurt binası geliyor
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