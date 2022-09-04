Haberler Gündem Haberleri ATV'de bomba gibi sezon! Kuruluş Osman, Ben bu cihana sığmam, Yalnız Kurt, Aldatmak, Kardeşlerim yeni sezon bölümleri ATV'de
Giriş Tarihi: 4.9.2022 13:11

ATV'de bomba gibi sezon! Kuruluş Osman, Ben bu cihana sığmam, Yalnız Kurt, Aldatmak, Kardeşlerim yeni sezon bölümleri ATV'de

ATV’de bomba gibi sezon! Kuruluş Osman, Ben bu cihana sığmam, Yalnız Kurt, Aldatmak, Kardeşlerim yeni sezon bölümleri ATV’de

Yeni sezonda fenomen programlarıyla seyircileri ekranlara kilitleyen ATV, yeni dizileri ve birbirinden sürükleyici hikayeleriyle geri dönmek için gün sayıyor! İşte bu sezon reyting rekorları kıracak diziler için kısa bir derleme hazırlandı. İşte ATV’nin göz kamaştıran yeni sezon tanıtımı…

ATV, yeni sezona yine bomba gibi diziler ve programlarla ekranlara geliyor. Reytingleri alt-üst eden ATV, bugün yeni sezon tanıtımı ile adeta rakiplerine gözdağı verdi.

YENİ SEZON TANITIMI HEYECANLANDIRDI!

ATV, yayınladığı yeni sezon tanıtım videosuyla izleyicileri oldukça heyecanlandırdı.

ATV'nin yeni sezon tanıtımı göz kamaştırdı: Bu sezon yine biz bomba gibi, izleyin ATV'de bizi... | Video

EKRANLARA DÖNMEK İÇİN GÜN SAYIYORLAR!

Yeni sezonda fenomen programlarıyla seyircileri ekranlara kilitleyen ATV, yeni dizileri ve birbirinden sürükleyici hikayeleriyle geri dönmek için gün sayıyor!

YENİ SEZONDA YER ALAN DİZİLER HANGİLERİ?

Yeni sezon tanıtımında 'Bir Küçük Gün Işığı', 'Aldatmak', 'Ben Bu Cihana Sığmazam', 'Yalnız Kurt, 'Kuruluş Osman' ve 'Kardeşlerim' dizileri yer aldı.

BU SEZON YİNE BİZ BOMBA GİBİ, İZLEYİN ATV'DE BİZİ..."

Göz kamaştıran yeni tanıtımda, "Bu sezon yine biz bomba gibi, izleyin ATV'de bizi..." sözleri de oldukça dikkat çekti. Dizi ATV'de izlenir!

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ATV'de bomba gibi sezon! Kuruluş Osman, Ben bu cihana sığmam, Yalnız Kurt, Aldatmak, Kardeşlerim yeni sezon bölümleri ATV'de
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