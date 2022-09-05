SON DAKİKA HABERİ! Başkan Erdoğan icra borçları düzenlemesini açıkladı: İcra borçları siliniyor!

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, icra borçları düzenlemesi ile ilgili merak edilenleri açıkladı. Başkan Erdoğan ayrıca, Yunanistan'a da çok net mesajlar verdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"YUNANİSTAN DENGİMİZ DEĞİL"

Son dönemde ülkemize yönelik tacizlerini artıran Yunanistan ile şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Yunanistan ne siyasi ne ekonomi ne de askeri açıdan bizim dengimiz değildir.