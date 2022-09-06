SON DAKİKA | Bakan Koca: Kamuya dönmek isteyen hekim sayısı 6 bini aştı





'KAMU, HEKİMLERİN GÜVENİLİR LİMANI OLACAK'

İleriki dönemde kamuda çalışmanın avantajlı olacağını kaydeden Bakan Koca, şöyle konuştu:

"Kamu, hekimlerin güvenilir limanı olacak. Şunu çok net söyleyebilirim; kamu hastanelerine dönüşler daha da artacak. Bu sayı sadece 'Ben Beyaz Reform çerçevesinde bu avantajlardan faydalanmak için kamuya dönmek istiyorum' diyen hekimlerin sayısı. Yeni dönemde biz 'Sağlıkta Beyaz Reform' diyerek sağlık çalışanlarına ve hekimlere bir gelecek vadediyoruz. Taban ücret dışında her işlemin bir karşılığının olduğu, mahsuplaşmanın olmadığı dolayısıyla her çalışanın mutlaka ek ödeme aldığı bir dönem başlattık. Adil olan ve sağlık çalışanlarının emeğinin karşılığını alabileceği bir dönem olacak. Bunun karşılığı olarak 1 hafta içinde 6 binin üzerinde hekim kamuya geri dönmek için başvurusunu yaptı. Bugüne kadar böyle yoğun bir talep görülmedi. Daha önce açtığımız açıktan atamalarda başvurular 800'ü geçmemişti. Kamuda bizim toplam uzman sayımız zaten 46 bin. Düşünün ki 5 bin uzman olmak üzere 6 bin hekim geri dönmek istiyor. Bu sayı daha da artacak. Bunu hep birlikte göreceğiz. Gelecek hafta açılacak açıktan atama kadrolarına daha fazla başvuran hekim olacağını tahmin ediyorum."