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Giriş Tarihi: 7.9.2022 12:20 Son Güncelleme: 7.9.2022 12:21

Yakalanan teröristlerin muskasından '2 isme suikast' çıktı!

DHA
Yakalanan teröristlerin muskasından ’2 isme suikast’ çıktı!

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde eylem hazırlığındayken yakalanan 4 teröristin üst aramasında, birinin boynundaki muskada, kentte görevli 2 polise yönelik suikast planı ortaya çıktı.

Silvan ilçesinde terör örgütü PKK ve KCK'nın şehir merkezlerindeki yapılanması YPS'ye yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada 2 gün önce saldırı hazırlığında oldukları belirlenen Ö.F., E.T., İ.S. ve F.S.'nin bulunduğu otomobil durduruldu.

Yapılan aramada 1 savunma tipi el bombası ve 1 suikast tabancası ele geçirildi. Teröristlerin üzerindeki aramada ise birinin boynundaki muskada, kentte görev yapan 2 polisin araç plakaları, geçiş güzergahları ve geçiş saatleriyle suikastın yapılacağı yerin yazılı olduğu not ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Yakalanan teröristlerin muskasından '2 isme suikast' çıktı!
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