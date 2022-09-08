İsmail Saymaz, muhalif kesimden tepki gelince paylaşımı sildi: İstanbul ve Ankara’yı AK Parti kazanıyor

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV yorumcusu İsmail Saymaz, Twitter hesabından ASAL Araştırmanın anket sonuçlarını paylaştı. Saymaz paylaşımında, "ASAL Araştırmaya göre; bu Pazar seçim olsa İstanbul ve Ankara'yı AK Parti, İzmir ve Adana'yı CHP kazanıyor. İstanbul ve Ankara'da Cumhur, Millet'i geçiyor. Türkiye tek yanlı sokak röportajlarından, halkın tepkisi, muhaliflerin sosyal medya etkileşiminden ibaret değil." ifadelerini kullandı.