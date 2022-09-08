Haberler Gündem Haberleri İsmail Saymaz, muhalif kesimden tepki gelince paylaşımı sildi: İstanbul ve Ankara’yı AK Parti kazanıyor
Giriş Tarihi: 8.9.2022 12:37 Son Güncelleme: 8.9.2022 13:00

İsmail Saymaz, muhalif kesimden tepki gelince paylaşımı sildi: İstanbul ve Ankara’yı AK Parti kazanıyor

İsmail Saymaz, muhalif kesimden tepki gelince paylaşımı sildi: İstanbul ve Ankara’yı AK Parti kazanıyor

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından ASAL Araştırma'nın anket sonuçlarını paylaştı. Bu pazar seçim olsa "İstanbul ve Ankara’yı AK Parti kazanıyor.' diyen İsmail Saymaz, muhalif kesimden gördüğü tepki üzerine kısa sürede paylaşımını silmek zorunda kaldı. Saymaz, geçtiğimiz günlerde de ORC'nin yaptığı anket sonuçlarını paylaşarak muhalefeti uyarmıştı.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV yorumcusu İsmail Saymaz, Twitter hesabından ASAL Araştırmanın anket sonuçlarını paylaştı. Saymaz paylaşımında, "ASAL Araştırmaya göre; bu Pazar seçim olsa İstanbul ve Ankara'yı AK Parti, İzmir ve Adana'yı CHP kazanıyor. İstanbul ve Ankara'da Cumhur, Millet'i geçiyor. Türkiye tek yanlı sokak röportajlarından, halkın tepkisi, muhaliflerin sosyal medya etkileşiminden ibaret değil." ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMINI KISA SÜREDE SİLDİ

Paylaşımın ardından özellikle CHP'li kesimden muhalif gazeteci İsmail Saymaz'a büyük tepki geldi. Saymaz, gelen tepkiler üzerinde hiçbir açıklama yapmadan kısa sürede paylaşımını sildi.

MUHALEFETİ UYARMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde ORC'nin yaptığı anket sonuçlarını paylaşan İsmail Saymaz, 2023 seçimleri öncesi İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli ve Trabzon gibi büyükşehirlerde AK Parti'nin en az yüzde 30 oyla birinci parti konumunda olduğunu belirterek muhalefeti uyarmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İsmail Saymaz, muhalif kesimden tepki gelince paylaşımı sildi: İstanbul ve Ankara’yı AK Parti kazanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA