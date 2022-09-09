Bakan Kurum: Başkan Erdoğan 4 gün sonra büyük bir müjde verecek





"BUGÜNE KADAR 1.6 MİLYAR LİRA DEĞERİNDE BİRÇOK ESERİMİZİN AÇILIŞINI YAPTIK"

Bakan Murat Kurum, Aksaray'a bu güne kadar 1.6 milyar lira değerinde eser kazandırdıklarını anımsatarak şu ifadeleri kullandı:

"Sahada 632 sosyal konutumuz, ticaret merkezlerimiz, camilerimiz var. Yine 50 bin ve 100 bin sosyal konut kapsamında 1626 tane sosyal konutumuzu üretiyoruz. İnşallah bu yeni sanayi sitelerini de eklemek suretiyle bir taraftan sanayisiyle büyüyen diğer taraftan da altyapısıyla güçlenen bir Aksaray'ı hayal ediyoruz. Bu Aksaray, bölgede cazibe merkezi olacak bir şehrimiz olacaktır. Yine bu kapsamda yapmış olduğumuz şehrimizi güzelleştirmek adına tam 1 milyon metrekare büyüklüğünde 8 tane millet bahçesi projemiz var. Ve gerek Aksaray belediyemiz gerekse ilçe belediyelerimizle birlikte bu projelerimizi yapıyoruz. Merkezde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Selçuklu Parkı ve Fatih Millet Bahçesini aziz milletimizin hizmetine sunduk. Ve bugün de Eskil ve Ortaköy millet bahçelerini yine aziz hemşerilerimizin hizmetine sunmak suretiyle açılışını gerçekleştireceğiz. Merkezdeki Kalanlar Millet Bahçemizin de yapımında son aşamaya geldik. İnşallah en yakın zamanda bu bahçemizi de açacağız. Yeşilova ve Sultanhanı millet bahçelerimizde de artık projeler tamamlandı. İnşallah belediyelerimizle birlikte bu projeleri de en kısa zamanda milletimizin hizmetine sunacağız. Tabii bir taraftan üst yapı yaparken bir taraftan da İller Bankamızla, belediyelerimizle birlikte alt yapı projeleri yapıyoruz ve bu kapsamda bugüne kadar 1.6 milyar lira değerinde birçok eserimizin açılışını yaptık ve Taptuk Emre Türbesi ve Camiinin de yapımına yine belediyelerimizle birlikte devam ediyoruz. Toplam yatırım değeri 284 milyon lira olan yine 15 projemiz de sahada devam bilfiil etmektedir."



"ALTI TANE BİRBİRİNİN FARKLI SÖYLEMİ İÇERİSİNDE HAREKET EDEN BİR MASAYI GÖRÜYORUZ"

Yatırımlara kararlılıkla devam edeceklerinin de altını çizen Bakan Kurum, Aksaray'ı; bölgenin cazibe haline getireceklerini; istihdamıyla, üretimiyle gençlerine, çocuklarına, geleceğine umutla bakacağı bir şehri hep birlikte inşa edeceklerini vurguladı.

Bakan Kurum, muhalefete yönelik olarak da eleştirilerde bulunarak şunları ifade etti:

"Biz bunları yaparken, milletimizin acılarına ortak olurken, milletimizin sorunlarına derman olurken karşımızdaki muhalefeti de görüyoruz. Aslında altı tane birbirinin farklı söylemi içerisinde hareket eden bir masayı görüyoruz. Aslında altılı masa toplanıyorlar ve toplandıklarında da kulaktan kulağa konuşuyorlar. Ve baştaki söylenen Ahmet denildiğinde sonundaki Mehmet olarak anlıyor. Çünkü kulaktan kulağa sessiz konuştukları için kendileri de ne konuştuklarını bilmiyorlar. Ve bu kapsamda da aslında ne bir söylemleri var, ne adayları belli, ne millete vaatleri belli. Maalesef bu anlayışla bu altılı masa her hafta toplanıyorlar, kahvaltı yapıyorlar; efendim öğleden sonra çay toplantıları yapıyorlar ve toplantılar sonrasında da bir A4 kâğıdına yazıları doldurmak suretiyle bildiri yayımlıyorlar. Ama milletimizin yararına, milletimizin geleceği adına hiçbir vaatte bulunamıyorlar. Ve bulunmak gibi aslında bir dertleri de yok. Tabii burada davul birinin elinde, tokmak birinin elinde maalesef. Ve bu anlayışla çalışmaya çalışıyorlar diyelim." ifadelerini kullandı.



''ONLAR TEHDİT EDE DURSUNLAR, BİZ HİZMETLERİMİZİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ''

Bakan Murat Kurum, altılı masanın vatandaşa, millete, yüklenici firmalara ve bürokratlara karşı tehdit diliyle konuştuklarının da altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Onlar tehdit ede dursunlar, biz aziz milletimizle işte Aksaray'da olduğu gibi yüz yüze, gönül gönüle hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz ve inşallah 2023 yılında da Somuncu Baba'nın memleketinde, Aksarayımızda Hasandağı'nın cesaretini inşallah tüm Türkiye'ye göstereceğiz ve Cumhur İttifakımızı burada rekor bir oyla desteklemek suretiyle Sayın Cumhurbaşkanımızı, yeni yüzyılın inşallah Başkanı yapacağız ve bu hizmetleri aziz milletimize götürmeye devam edeceğiz diyorum" dedi.