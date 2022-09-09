CHP’li belediye Tarkan konseri için ağaçları söktü!

CHP SÖZDE DOĞA VE ÇEVRE AŞIĞI

AK Parti İzmir İl Tanıtım ve Medya Başkanı Dilaver Kişili attığı tweette, "Anladık. CHP sözde doğa ve çevre aşığı da bu kadar mı göze sokularak yapılır bir katliam daha. Bize göre zafer, onlara göre barış olan 9 Eylül İzmir'in Kurtuluş'unun 100. yılındaki Tarkan konserine ağaçları feda ederek yürekler yine sızlamamış belli" dedi.