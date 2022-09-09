Tarkan konserinde son dakika krizi; İzmir’deki amatörlük facia getirebilirdi! Ya Tarkan sahnedeyken olsaydı...

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çöken sahne için bölgeye vinçler ve itfaiye araçları getirildi. Vinçler yardımıyla çöken sahnenin bazı bölümleri ayakta tutulmaya çalışıldı. Daha sonra, platformun olası bir kazaya mahal vermemesi için vinçler aracılığı ile sabitlenerek güvenlik önlemi alınmasına karar verildi. Şans eseri sadece bir kişinin yaralandığı olayda mühendislik hatası olduğu iddia edildi. Sahnenin konserden önce çökmesi, 'Ya konser sırasında çökseydi, ne olurdu?' sorusunu akıllara getirdi.