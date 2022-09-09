SON DAKİKA HABERİ | Türkiye’de yakalanan DEAŞ’lı terörist Hattab Ghazal Al Sumaidai hakkında flaş gelişme!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd', 'Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye'de yakalandığını duyurmuştu.

HAKİMLİK SORGUSUNA ALINACAK

Sabah saatlerinde emniyetten adliyeye sevk edilen Sumaidai, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklaması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ



Savcılık, Sumaidai'nin "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan tutuklanmasını talep etti.

DEAŞ’lı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai adliyeye sevk edildi! Yeni detaylar ortaya çıktı