Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA HABERİ | Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı terörist Hattab Ghazal Al Sumaidai hakkında flaş gelişme!
Giriş Tarihi: 9.9.2022 17:44 Son Güncelleme: 9.9.2022 17:58

SON DAKİKA HABERİ | Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı terörist Hattab Ghazal Al Sumaidai hakkında flaş gelişme!

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
SON DAKİKA HABERİ | Türkiye’de yakalanan DEAŞ’lı terörist Hattab Ghazal Al Sumaidai hakkında flaş gelişme!

Son Dakika: Türkiye'de yakalanan DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticisi Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklaması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Savcılık, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan Sumaidai'nin tutuklanmasını talep etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd', 'Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye'de yakalandığını duyurmuştu.

HAKİMLİK SORGUSUNA ALINACAK

Sabah saatlerinde emniyetten adliyeye sevk edilen Sumaidai, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklaması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Savcılık, Sumaidai'nin "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan tutuklanmasını talep etti.

DEAŞ’lı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai adliyeye sevk edildi! Yeni detaylar ortaya çıktı SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan duyurdu: DEAŞ'ın sözde yöneticisi yakalandı!

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERİ | Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı terörist Hattab Ghazal Al Sumaidai hakkında flaş gelişme!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA