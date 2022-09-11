Yunan saldırısına uğrayan gemi günün ilk ışığıyla görüntülendi

Çanakkale VTS (Gemi Trafik Hizmetleri) tarafından Çanakkale ili Bozcaada 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığının bildirilmesi üzerine olay mahalline 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.
Bölgeye intikal eden Türk Sahil Güvenlik Botlarının Yunan unsurları tarafından tespit edilmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi süratle terk etti.
"Anatolian" isimli Ro-Ro gemisi Karanlık Liman mevkisinde demirledi. "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisi gündüz görüntülendi.
Yunan unsurlar tarafından ateş açılan gemi gündüz görüntülendi | Video