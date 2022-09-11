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Giriş Tarihi: 11.9.2022 09:16 Son Güncelleme: 11.9.2022 09:50

Yunan saldırısına uğrayan gemi günün ilk ışığıyla görüntülendi

İHA
Yunan saldırısına uğrayan gemi günün ilk ışığıyla görüntülendi

Çanakkale Bozcaada açıklarında Komoros bayraklı bir gemiye Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından taciz ateşi açıldı. Sahil Güvenlik refakatında Karanlık Liman mevkisinde demirleyen "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisi, günün ilk ışığıyla görüntülendi.

Çanakkale VTS (Gemi Trafik Hizmetleri) tarafından Çanakkale ili Bozcaada 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığının bildirilmesi üzerine olay mahalline 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

Bölgeye intikal eden Türk Sahil Güvenlik Botlarının Yunan unsurları tarafından tespit edilmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi süratle terk etti.

SALDIRIYA UĞRAYAN GEMİ GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLENDİ

Gemide bulunan 18 personelin (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu şahıs ve 3 Türk vatandaşı) yaralanmadığı saldırı sonrasında Sahil Güvenlik Botları refakatında

"Anatolian" isimli Ro-Ro gemisi Karanlık Liman mevkisinde demirledi. "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisi gündüz görüntülendi.

Yunan unsurlar tarafından ateş açılan gemi gündüz görüntülendi | Video

SON DAKİKA! Çanakkale açıklarında bir gemiye Yunan unsurları tarafından ateş açıldı: Türk botları bölgeye gitti

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Yunan saldırısına uğrayan gemi günün ilk ışığıyla görüntülendi
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