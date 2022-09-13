Son dakika | DEAŞ’ın sözde yöneticisi nefes kesen takiple yakalanmış

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir El Bağdadi ve ondan sonraki elebaşı Abdullah Kardaş'ın öldürülmesinden sonra terör örgütü DEAŞ içerisinde en önemli üst düzey sorumlulardan biri olan "Abu Zeyd / Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'yi İstanbul'da yakaladı. Sahte kimlik kullandığı ve peruk takarak kılık değiştirdiği belirlenen terörist İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terör Örgütü DEAŞ'ın İstanbul Polisi tarafından yakalanan üst düzey sorumlusu "Abu Zeyd / Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından fiziki olarak takip edildiği anların görüntüleri ortaya çıktı. O görüntülerde; kafasında peruk olan Sumaidai, İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından adım adım takip ediliyor.

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