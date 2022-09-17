Haberler Gündem Haberleri Selçuk Bayraktar paylaştı: Kızılelma ilk motor entegrasyon testini başarıyla tamamladı
Giriş Tarihi: 17.9.2022 20:42 Son Güncelleme: 17.9.2022 21:02

Selçuk Bayraktar paylaştı: Kızılelma ilk motor entegrasyon testini başarıyla tamamladı

Selçuk Bayraktar paylaştı: Kızılelma ilk motor entegrasyon testini başarıyla tamamladı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin savunma sanayiine büyük katkı sağlayacak insansız savaş uçağı Kızılelma'nın ilk motor entegrasyon testinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Milli teknoloji hamlesinin en önemli adımlarından biri olan yerli insansız savaş uçağı Kızılelma için geri sayım sürerkek Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

"KIZILELMA'YA DOĞRU"

Kızelma'da önemli virajın geride kaldığına dikkat çeken Bayraktar "KIZILELMA'ya doğru… Bayraktar KIZILELMA bugün ilk motor entegrasyon testini başarıyla tamamladı." ifadelerini kullandı. Bayraktar ayrıca 3 yıl önce de Akıncı'nın ilk defa motor çalıştırdığı belirterek "Akıncı şimdi semalarımızda binlerce saattir görevde." dedi.

Selçuk Bayraktar paylaştı: Kızıelma ilk motor entegrasyon testini başarıyla tamamladı | Video

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Selçuk Bayraktar paylaştı: Kızılelma ilk motor entegrasyon testini başarıyla tamamladı
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