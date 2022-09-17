Selçuk Bayraktar paylaştı: Kızılelma ilk motor entegrasyon testini başarıyla tamamladı

Milli teknoloji hamlesinin en önemli adımlarından biri olan yerli insansız savaş uçağı Kızılelma için geri sayım sürerkek Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

"KIZILELMA'YA DOĞRU"

Kızelma'da önemli virajın geride kaldığına dikkat çeken Bayraktar "KIZILELMA'ya doğru… Bayraktar KIZILELMA bugün ilk motor entegrasyon testini başarıyla tamamladı." ifadelerini kullandı. Bayraktar ayrıca 3 yıl önce de Akıncı'nın ilk defa motor çalıştırdığı belirterek "Akıncı şimdi semalarımızda binlerce saattir görevde." dedi.

Selçuk Bayraktar paylaştı: Kızıelma ilk motor entegrasyon testini başarıyla tamamladı | Video