Video Haber Selçuk Bayraktar paylaştı: Kızıelma ilk motor entegrasyon testini başarıyla tamamladı | Video
Selçuk Bayraktar paylaştı: Kızıelma ilk motor entegrasyon testini başarıyla tamamladı | Video

Selçuk Bayraktar paylaştı: Kızıelma ilk motor entegrasyon testini başarıyla tamamladı | Video

17.09.2022 | 20:45

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OTOMATİK OYNAT

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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin savunma sanayiine büyük katkı sağlayacak insansız savaş uçağı Kızılelma'nın ilk motor entegrasyon testinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

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