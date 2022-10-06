CHP’de panik! Bir günde maskeleri düştü





Yalancılar. Yasal düzenlemeye gerek yok çünkü şu anda zaten yasal teminat altında. Dürüstsen, samimiysen gel bu işi anayasal teminat altına alalım.Ülkenin tüm kurumlarında, bu iş en geniş anlamda yer alacak şekilde bir yere oturtalım. Bu teklifimizi Meclise getireceğiz. Meclise getirdikten sonra o ne yapacak? Desteklemeyecek. Ne kadar samimi olduğu her zaman olduğu gibi meydana çıkacak.