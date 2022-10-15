Bartın Amasra'da meydana gelen maden faciasında şehit olan 40 maden işçisinden geriye arkalarında bıraktıkları acı hikayeler kaldı. Kazada şehit olan 30 yaşındaki Fikret Kansız'ın henüz 2 ay önce evlendiği ortaya çıktı.
Bartın Amasra'da dün akşam saatlerinde meydana gelen maden faciasında 40 maden işçisi şehit oldu.
Devletin tüm kurumlarının seferber olduğu kurtarma çalışmaları devam ederken, şehit olan işçilerin hikayeleri de yürek burktu.
2 AY ÖNCE EVLENMİŞ
Kazanın ardından şehit olan maden işçilerinden geriye hikayeleri kaldı.
Kaza sırasında mesaide olan ve şehit olan Fikret Kansız'ın 10 Temmuz'da Aslıhan Kansız ile evlendiği öğrenildi.
İki ay önce evlenen Fikret Kansız'ın eşiyle paylaştığı fotoğraflar yürek burktu.
ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Fikret Kansız Bartın'daki maden faciasında şehit olmuştu! Acı gerçek ortaya çıktı: Daha 2 ay önce...