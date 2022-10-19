Örgüt üyeliği iddiasıyla tutuklanmıştı! İBB çalışanı Şafak Duran, hakim karşısına çıktı





SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ!

Sanık Duran, dosyada yer alan örgütsel nitelikteki fotoğrafın kesinlikle kendisine ait olmadığını savunarak, "Fotoğraf neden benim karşıma getirildi ben bilmiyorum. Bu suçlama benim için çok ağır ve kabul edilemez bir suçlamadır. Hayatımda kayıp olduğum hiçbir zaman dilimi yoktur. Bahsedilen şahısları tanımıyorum. Benim sizden talebim adalettir. Benim böyle bir şeyle hiçbir şekilde alakam yoktur. Ben sadece sizlere ve hukuka sığınıyorum" ifadelerini kullandı.

Duruşmada mahkeme başkanı sanığa söz konusu fotoğrafları gösterdi. Sanık fotoğraftaki kişinin kendisi olmadığını söyleyince heyet başkanı, "Sana çok benziyor ama" diye cevap verdi. Bunun üzerine sanık, "Benim böyle fotoğraflarım yok. Kendime güveniyorum. Fotoğraftakileri de tanımıyorum" şeklinde konuştu.