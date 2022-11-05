Belediyede WhatsApp krizi patladı! CHP’li üyelerden akılalmaz mesajlar: Babasının or.... kızı!

SİZİN MÜDÜRÜNÜZÜN YAZDIKLARI NE OLACAK?

Bu esnada söz alan CHP'li belediye meclis üyesi Tevfik Dumanlıoğlu'nun "Peki sizin müdürünüzün yazdıkları ne olacak?" sorusuna yanıt veren Özçınar Kutlu, "Müdürümüze ben gerekli uyarıyı yaptım ve kaldırdı. Gitti ve özür diledi. Sizin gibi cevap verip bir de 'sizin müdürünüz bunu yaptı' demedi. Ben gerekli kişiye gönderttim, özrünü dilettim. Babasını o… kızı ne demek?" deyince Dumanlıoğlu "Onu ben yazmadım" yanıtını verdi.