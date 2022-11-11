Haziran ayında Türkiye'ye gelen İsrailli turist kafilesine suikast gerçekleştirmek isteyen İranlı ajanların kanlı planı, MİT - İstanbul İstihbarat ve Terör Şubenin başarılı operasyonuyla önlendi.

İsrailli turistlere suikast planlamışlardı: İşte İranlı ajanların yeni görüntüsü

ATV Haber'den Özlem Aktay İranlı suikast timinin yeni görüntülerine ulaştı. İstanbul Taksim'de yürüyen İsrailli turistler, İranlı casuslar tarafından adım adım izlendi. Ajanlar otelden çıkan grubu takip etti, görevin bir süre sonra başka bir ajana devredildiği ortaya çıktı.