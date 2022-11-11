Haberler Gündem Haberleri İsrailli turistlere suikast planlamışlardı: İşte İranlı ajanların yeni görüntüsü
Giriş Tarihi: 11.11.2022 21:50

İsrailli turistlere suikast planlamışlardı: İşte İranlı ajanların yeni görüntüsü

İsrailli turistlere suikast planlamışlardı: İşte İranlı ajanların yeni görüntüsü

İstanbul'a tatile gelen İsrailli turistlere yönelik eylem hazırlığında olan İranlı suikast timlerinin keşif görüntüleri ortaya çıktı. ATV Haber'den Özlem Aktay İranlı suikast timinin yeni görüntülerine ulaştı. İranlı ajanlar dikkat çekmemek bakın nasıl bir yol izlemiş!

Haziran ayında Türkiye'ye gelen İsrailli turist kafilesine suikast gerçekleştirmek isteyen İranlı ajanların kanlı planı, MİT - İstanbul İstihbarat ve Terör Şubenin başarılı operasyonuyla önlendi.

İsrailli turistlere suikast planlamışlardı: İşte İranlı ajanların yeni görüntüsü

ATV Haber'den Özlem Aktay İranlı suikast timinin yeni görüntülerine ulaştı. İstanbul Taksim'de yürüyen İsrailli turistler, İranlı casuslar tarafından adım adım izlendi. Ajanlar otelden çıkan grubu takip etti, görevin bir süre sonra başka bir ajana devredildiği ortaya çıktı.

Suikast timinin başında ise bir dönem İran Deniz Kuvvetleri'nde askerlik yapan tetikçinin bulunduğu kaydedilmişti.

Kanlı eylem MİT, İstanbul İstihbarat ve Terör Şube'nin başarılı operasyonuyla önlendi. İsrailli turistler de başarılı bir şekilde ülkelerine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İsrailli turistlere suikast planlamışlardı: İşte İranlı ajanların yeni görüntüsü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA