Fatih Mehmet Maçoğlu’ndan itiraf: “Elektriği bazı yerlerde kaçak kullanıyoruz”

MAÇOĞLU İTİRAF ETTİ

Maçoğlu, belediye olarak faturaları ödemediklerini ve elektriğin kesildiği bazı yerlerde ise kaçak elektrik kullandıklarını itiraf etti. Maçoğlu programda şunları söyledi: "Bir yıl üç ay önce 300 bin lira gelen elektrik faturası 2 milyon geliyor artık. Bir yıl üç ay önce 397 bin lira ödemiştim en son. Geçen ay 2 milyon geldi. Ben duyduğumda 400 bin gelmişti, sonra 2 milyon geldi. Ödemiyoruz. Zaten şu an 9-10 yıl kesildi. Park Bahçeler ortak kullanım alanlarını kesiyorlar. Biz müdahale ediyoruz açmaya çalışıyoruz açık söyleyeyim. Kimseden sakladığımız bir şey. Ama merkezden kesiyorlar bu sefer."