Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun itirafı tepki çekti: "Elektrik faturasını ödemiyoruz, bazı yerlerde de kaçak kullanıyoruz" | Video
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Komünist Partili Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu Halk Tv'de katıldığı programda elektrik faturalarını ödemediklerini, bazı yerlerde de kaçak açmaya çalıştıklarını anlattı. Moderatörün, 'Ödemiyorsunuz, kaçak kullanıyorsunuz.' sözlerine, 'Evet' diye yanıt veren Maçoğlu'nun o görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.