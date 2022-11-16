MHP’li Semih Yalçın: Kılıçdaroğlu mafya elebaşı edasıyla konuşuyor

8- Ya İP'i MHP'nin ikizi olarak göstermeye çalışan HDP sözcülerine ne demeli? Dağdan inme HDP sözcülerinin sadece niyet ve gönülleri değil, gözleri de bozuk. İP'i MHP'nin ikizi şeklinde göstermek, muşmulayı hurmaya benzetmekten farksız.

9- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son günlerdeki çıkışlarıysa ayrı komedi! Sayın Kılıçdaroğlu, kamuoyunu uyuşturmak için narkosiyaset peşinde... Kemal Kılıçdaroğlu; bir siyasi parti genel başkanından çok, uyuşturucu mafyasının elebaşı edasıyla konuşuyor.

10 (son)-Herkesi, her kesimi hatta devleti tehdit ediyor, asıp kesiyor. Dahası, Türk seçmenine Batılı başkentlerden parmak sallıyor. Uzunca bir süredir mafya usulü siyaset tarzını tercih eden Kemal Bey'e bundan böyle Narko Kemal diyelim. Bu duruma Halk TV'nin çok mu üzülür acaba?