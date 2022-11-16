MHP’li Semih Yalçın: Kılıçdaroğlu mafya elebaşı edasıyla konuşuyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.
Twitter hesabından paylaşım yapan MHP'li Yalçın şu ifadeleri kullandı:
1- An itibariyle Halk tv dört sefil mahluku ekranlarına çıkarmış partimize ve genel başkanımıza saldırtıyor. Ağızlarından salyalar akıyor. Birisi de Çömez denen devşirilmiş, çürümüş, kokuşmuş oyun uşağı.
2- Anayasa değişikliği için mutabakat arayışları konusunda Cumhur İttifakında anlaşmazlık ve bunalım umanlar Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından ters köşeye yatırılınca, asıl siyasi kavga ve kriz zillet cephesinde çıktı.
3- Altılı mızıkacıların en mızıkçısı İP, AK Parti yetkililerinin parlamentoda HDP grubuna yaptığı ziyareti eleştirerek gizli ortaklarını açığa düşürdü. Bunun üzerine kaprise kapılan HDP sözcüleri, İP'e oldukça sert sözlerle hücum ettiler.
4- Anayasa değişikliği hususundaki mutabakat zemini arayışlarını Sayın Genel Başkanımızın doğru ve doğal olarak nitelendirmesi, siyaset ikliminde bir turnusol kâğıdı işlevi gördü. Altı mızıkacıyla kripto zurnacı arasındaki enstrümantal uyumsuzluk, "iyi"den "iyi"ye gün yüzüne çıktı
5- Bu arada; HDP'nin zillet ittifakıyla gizli iş birliğini inkâr edenler, Cumhur İttifakı ortaklarının Anayasa değişikliğine destek arayışları hususundaki net ve açık tutumundan bir meşruiyet tavşanı çıkarmaya çabasına girdiler.
6- Bunu, bazı aklı evveller zillet ittifakının HDP ile kripto ortaklığına meşruiyet kapısı aralamak için fırsat olarak gördü.
7- Sapla saman birbirine karıştırılmasın! Anayasa değişikliği için TBMM çatısı altında mutabakat aramanın, bir siyasi ittifak zemini oluşturma çabası olmadığını herkes pekiyi biliyor. Zillet ittifakıyla HDP'nin gizli ilişkisi düpedüz bir siyasi ittifak!
8- Ya İP'i MHP'nin ikizi olarak göstermeye çalışan HDP sözcülerine ne demeli? Dağdan inme HDP sözcülerinin sadece niyet ve gönülleri değil, gözleri de bozuk. İP'i MHP'nin ikizi şeklinde göstermek, muşmulayı hurmaya benzetmekten farksız.
9- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son günlerdeki çıkışlarıysa ayrı komedi! Sayın Kılıçdaroğlu, kamuoyunu uyuşturmak için narkosiyaset peşinde... Kemal Kılıçdaroğlu; bir siyasi parti genel başkanından çok, uyuşturucu mafyasının elebaşı edasıyla konuşuyor.
10 (son)-Herkesi, her kesimi hatta devleti tehdit ediyor, asıp kesiyor. Dahası, Türk seçmenine Batılı başkentlerden parmak sallıyor. Uzunca bir süredir mafya usulü siyaset tarzını tercih eden Kemal Bey'e bundan böyle Narko Kemal diyelim. Bu duruma Halk TV'nin çok mu üzülür acaba?