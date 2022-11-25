SON DAKİKA: Bakan Akar’dan operasyon mesajı! Harekat kararlılıkla sürdürülecek

326 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son dönemin en büyük, kapsamlı ve etkili hava harekâtı ile başlayan Pençe Kılıç Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini ifade eden Akar, "Harekat, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışları ile devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 326 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.