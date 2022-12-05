Başkan Erdoğan’dan CHP’ye ABD’li danışman tepkisi: Bize yerli ve milli bir zeka lazım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'ya gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında Haliliye ilçesindeki İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşmaları" programına katıldı. Gençlerle buluşmaya sanatçı İbrahim Tatlıses ile gelen Erdoğan, programda söylenen türkülere de eşlik etti. Gençlerin sorularını yanıtlayan ve onlarla sohbet eden Erdoğan şunları söyledi:Bay Kemal güya zihinde ne var onları anlatıyormuş. Elin birilerini toparlamış, uyuyanlar mı ararsın, ne dediği anlaşılmayan sözler mi ararsın. Biz Şanlıurfa'da zihin devrimi yapacağız dedik, yaptık ve açıkladık. Vizyon orada değil vizyon Şanlıurfa'da. Yarına dair vizyonun kalemşörleri gençler sizsiniz, kendinize güvenin inanın. Yarının projesini beraber hazırlayacağız, bunu kimse inkar edemez.(6'lı masanın hesapları ile ilgili soru soran gence) Sendeki zeka, siyaset mantığı onlarda yok. Onların derdi bu masadan kim ne kapar. Vizyon açıklamış, vizyon açıklarken vizyon denilen şeyin içinde Amerika'dan bilmem kim, şuradan bilmem kim. Bize yerli ve milli bir zihniyet ve yerli ve milli bir zeka lazım. Yani sen lazım sen.Türkiye siyasetinde bu kardeşiniz, abiniz dışında gençlik kollarından gelmiş kimse yok. 18-20 yaşından itibaren gençlik kollarında yetişmiş bir siyasetçiyim. Diğerleri öyle değil, gökten zembille inmişler. Gençlik yıllarıyla birlikte siyasette yarım asrı geriden bırakan büyüğünüz olarak artık sizlerin misafiri olduğunu rahatça söyleyebilirim. Biz kutlu bayrağı, emaneti nasıl daha önceki nesillerden geri aldıysak çok yakında sizlere devredeceğiz. Bizden önceki kuşak ve bizim kuşağımız demokrasi ve kalkınma bakımından Türkiye'nin belki de en sancılı dönemini yaşadı.Her ne kadar birileri, gençlerimize kendi zihin dünyalarında 'çantada keklik' gibi bakıyor olsa da bizim tespitlerimiz hiç de öyle olmadığına işaret ediyor. Kusura bakmayın çantada keklik yok, çanta dolu. Bugün Dünya Engelliler Günü... 'Engelli' diyerek, zihin dünyaları engellerle dolu olanları birbirine karıştırmayın. Birilerinin zihin dünyaları engelli. Bizim engelli kardeşlerimizin zihin dünyaları sapasağlam. Sizlerle sohbetlerimizde öyle çarpıcı analizlerle, öyle isabetli tespitlerle, öyle akılcı tekliflerle karşılaşıyoruz ki inanın bunca yıllık tecrübemize rağmen bizim de ufkumuz genişliyor. Türkiye'de gençlik teşkilatını, partisinin angarya işlerini yaptıracak bir araç değil de politikalarının merkezine yerleştirmiş ilk parti biziz. Biz ne sağdayız ne solda, biz siyasetin merkezindeyiz.Eskiden Şanlıurfa'nın havalimanı böyle güzel yolları mı vardı? Eskiden 24 saatti, şimdi 12-13 saat. Bu kadim mücadelenin en zor kısmını geride bıraktık. Artık ödediğimiz bedellerin, döktüğümüz alın terinin karşılığını alma vakti gelmiştir. Bunu sizinle alacağız. Artık dünyaya şöyle bakacağız; Biz dünyaya değil dünya Türkiye'ye baksın.Gençlerimizin bilgisi, donanımı, öz güveni Türkiye Yüzyılı'nın en büyük teminatıdır. Hamasetle, demagojiyle, yalanla, çarpıtmayla yönlendirilemeyecek bu gençliğin azim ve cesaretinden aldığımız güçle 2023'e hazırlanıyoruz.Karadeniz gazında 540 yeni sondaj çalışması var. Sayın Putin'in ifadesiyle Türkiye'yi bir hat yapma durumu. Avrupa'ya, sağa sola gidecek olan doğal gazın Türkiye üzerinden dağıtımının yapılması gibi bir düşünce var. Biz de onun hazırlığı içindeyiz.