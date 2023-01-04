Son dakika... 7. Anadolu Medya Ödülleri: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan 7. Anadolu Medya Ödülleri'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamlarından öne çıkanlar:

Kritik dönemeçlerde Anadolu medyası net tavır aldı. Anadolu medyası demokrasiye cesaretle sahip çıktı.

Halka karşı kendisini sorumlu hisseden medya demokrasiler açısından çok önemli bir yer tutuyor.

Özgür, tarafsız bir medyanın demokrasiler açısından taşıdığı önemi hepimiz biliyoruz. 4. kuvvet ifadesi bizim medyamızın da sahiplendiği sıkça referans aldığı bir kavramdır.

Medya dördüncü güçtür ancak bu tanım yanlış anlaşıldı. Medya milletin seçtikleri üzerinde tahakküm aracına dönüştürülmeye çalışıldı.

'Muhtar bile olamaz' dediğiniz kişi Cumhurbaşkanı oldu.

Duruşumuzu hiçbir zaman bozmadık. İtibar suikastları karşısında geri adım atmadık.

Türkiye yaşadığı tüm bu olumsuzluklara rağmen son 20 yılda demokrasiyle birlikte basın ahlakında da seviye atladı.

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