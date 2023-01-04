Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Diyarbakır' tepkisi: Bay Kemal niye konuşmuyorsun? | Video
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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan 7. Anadolu Medya Ödülleri'nde önemli açıklamalarda bulundu. Burada CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Kandil'deki baronlar kız yavrularının taciz edildiği merkezler haline geldi. Bay Kemal niye konuşmuyorsun. Oraya niye sesin çıkmıyor. Diyarbakır Anneleri'ne niye ziyaret yapmıyorsun" dedi. Diğer yandan Twitter ifşalarına dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Ağızlarını her açtıklarında Türkiye'yi sansürcülükle suçlayanlar, sansürün daniskasını yapanlar hakkında tek bir kelime dahi etmiyorlar" ifadelerini kullandı.