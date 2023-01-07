SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, Putin ile arasındaki Kumluca diyaloğunu anlattı: Beni mahçup etme

4.3 MİLYARLIK YATIRIM

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Tabiatın düzenine saygı göstermek mecburiyetindeyiz. Dere yatağında akar. İşte onun için dereyi yatağından saptırmamak lazım. Bir yerde ciddi miktarlara ulaşan yağış varsa, orada suyun tahliyesine izin veren dere yatakları var. O dere yataklarına izin vermezsek sel olur.

Acilen yapılması gereken yatırımların tespitini yaptık, inşasına başlama aşamasına geldik. Taşkın koruma tesisleri, mendirek inşa edeceğiz. Sulama yanında taşkın koruma için önemli olan göletlerin yapımına bu yıl başlıyoruz. Bu projeleri 4.3 milyar liralık yatırımla tamamlayacağız. Ağır hasarlı 23 binayı inşa edip sahiplerine teslim edeceğiz.





Başkan Erdoğan'dan Kumluca'da önemli açıklamalar | Video