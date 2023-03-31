SON DAKİKA | İYİ Parti İl Başkanlığına düzenlenen saldırıda flaş gelişme: Fail yakalandı!

Son dakika haberi: İYİ Parti İl Başkanlığı'na yoldan geçen bir araçtan ateş açıldı. Sabah binaya gelen görevliler camdaki kurşun izini görünce polise bildirdi. Olay yerine gelen polis inceleme başlattı.

Yapılan incelemede il başkanlığının camlarına 2 kurşun isabet ettiği belirlendi.

GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polisin incelemesi sürerken saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

SALDIRININ FAİLİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan saldırının failinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Soylu açıklamasında; "Türk Polisi yakalar. İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz." dedi.