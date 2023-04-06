CHP’li başkan Türkyılmaz vatandaşların canını hiçe sayıyor: Çöken tesisi ihaleye verdi





BÜYÜK BİR MÜJDE GİBİ DUYURDU

İLK ihalelerde hiçbir firma veya şahsın rağbet göstermediği tesisler, önceki gün yeniden yapılan ihalede kiraya verildi. A Blok'taki 5 bağımsız bölümde, 325 metrekaresi kapalı olmak üzere 519 metrekarelik alan; kafe, restoran ve pastane olarak, aylık 230 bin TL bedel ile kiralandı.