Seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu PKK elebaşı Karayılan faturayı kesti! "Farklı bir CHP’li aday olmalıydı

PKK ELEBAŞI FATURAYI MUHALEFETE KESTİ

Seçimler öncesi PKK'nın elebaşları tek tek Kılıçdaroğlu için destek açıklamalarında bulundu. AK Parti ve MHP ittiakının kendilerini yok etmek istediğini dile getiren örgütün sözde yöneticileri, kendilerinin geleceği için Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesinin ardından konuşan PKK'nın elebaşı Murat Karayılan faturayı muhalefete kesti. PKK'ya yakın yayın organına konuşan terörist Karayılan, "Eğer farklı bir CHP'li aday olsaydı kazanması mümkün olabilirdi. Aday belirleme ve netleştirmede eksiklik vardı" ifadelerini kullandı.

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