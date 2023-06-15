Haberler Gündem Haberleri “Asgari ücretli ölsün, 25 bin TL kazanıyorum” diyerek Suriyeli olduğunu iddia eden şahıs Türk çıktı
Giriş Tarihi: 15.6.2023 09:21 Son Güncelleme: 15.6.2023 09:34

“Asgari ücretli ölsün, 25 bin TL kazanıyorum” diyerek Suriyeli olduğunu iddia eden şahıs Türk çıktı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriyeli olduğunu iddia eden ve "Asgari ücretli ölsün, 25 bin TL kazanıyorum ve vergi ödemiyorum" şeklinde açıklamalarda bulunan şahsın Şanlıurfa'nın Viranşehir nüfusuna kayıtlı Türk vatandaşı olduğunu bildirdi.

“Asgari ücretli ölsün, 25 bin TL kazanıyorum” diyerek Suriyeli olduğunu iddia eden şahıs Türk çıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüntülerdeki şahsın "Asgari ücretli ölsün, 25 bin TL kazanıyorum ve vergi ödemiyorum" beyanının doğru olmadığı ifade edildi.

Sokak röportajında iddiaları ortaya atan şahsın Suriyeli değil Şanlıurfa'nın Viranşehir nüfusuna kayıtlı Türk vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

ŞAHISLA İLGİLİ ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Yapılan araştırmalar neticesinde, röportajı veren şahsın Şanlıurfa / Viranşehir nüfusuna kayıtlı bir Türk vatandaşı olduğu tespit edilmiştir. Şahısla ilgili adli işlem başlatılmıştır.

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde Suriyeli olduğunu iddia ederek, 'Asgari ücretli ölsün, 25 bin TL kazanıyorum ve vergi ödemiyorum' şeklinde açıklamalarda bulunan şahsın beyanları doğru değildir."

NE OLMUŞTU?

Hükümeti eleştiren içerikler paylaşan bir Youtube kanalı, 11 Haziran tarihinde "'Biraz gözünüzü açın..!' diyen Suriyeli 'Vergi Ödemiyorum' dedi" başlığıyla bir video paylaştı. İstanbul Mecidiyeköy'de çekilen görüntülerde kendisini Suriyeli olarak yanıtan şahsın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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“Asgari ücretli ölsün, 25 bin TL kazanıyorum” diyerek Suriyeli olduğunu iddia eden şahıs Türk çıktı
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