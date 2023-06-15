“Asgari ücretli ölsün, 25 bin TL kazanıyorum” diyerek Suriyeli olduğunu iddia eden şahıs Türk çıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüntülerdeki şahsın "Asgari ücretli ölsün, 25 bin TL kazanıyorum ve vergi ödemiyorum" beyanının doğru olmadığı ifade edildi.
Sokak röportajında iddiaları ortaya atan şahsın Suriyeli değil Şanlıurfa'nın Viranşehir nüfusuna kayıtlı Türk vatandaşı olduğu ortaya çıktı.
ŞAHISLA İLGİLİ ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"Yapılan araştırmalar neticesinde, röportajı veren şahsın Şanlıurfa / Viranşehir nüfusuna kayıtlı bir Türk vatandaşı olduğu tespit edilmiştir. Şahısla ilgili adli işlem başlatılmıştır.
NE OLMUŞTU?
Hükümeti eleştiren içerikler paylaşan bir Youtube kanalı, 11 Haziran tarihinde "'Biraz gözünüzü açın..!' diyen Suriyeli 'Vergi Ödemiyorum' dedi" başlığıyla bir video paylaştı. İstanbul Mecidiyeköy'de çekilen görüntülerde kendisini Suriyeli olarak yanıtan şahsın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.