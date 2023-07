Bu ‘hayat’ farkıdır

Trabzon'da yaşayan 75 yaşındaki Vesile Kandaş evinde koltuktan düştü. Daha önce kalça kemiğine takılan protez, Vesile Nine'nin düşmesiyle kırıldı. Vesile Nine, evinin önünden ambulans helikopterle alınarak KTÜ Farabi Hastanesi'ne ulaştırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Köprübaşı ilçesi Arpalı Mahallesi'nde oturan evli ve 4 çocuk annesi 75 yaşındaki Vesile Kandaş evinde koltuktan düştü. Daha önce ameliyat geçiren ve kalça kemiğinde protez olan Vesile Kandaş'ın düşme sonucu protezde kırık oluştu. Komşuları ve yakınları 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Mahalleye gelen sağlık ekibi yaptığı muayenede Kandaş'ın kemik kırığı nedeniyle hastaneye ambulansla getirilemeyeceğini belirterek helikopter ambulansa haber verdi. Yaşlı kadın helikopter ambulansla alınarak Trabzon KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne getirildi. Karayoluyla yaklaşık 1.5 saatlik yol helikopter ambulansla 20 dakikada alındı. Düşme sonucu kalçasında tekrar kırık oluşan yaşlı kadın ameliyat için hazırlanırken, SABAH'a yaşadıklarını anlattı.Vesile Nine, "Helikopter kapımın önündeki yola indi. Beni alıp Trabzon'a hastaneye getirdi. Kuş gibi uçup hastaneye indik. Eskiden yol yoktu. Hastalar hastanede kuyruklarda beklerdi. Şimdi ise Erdoğan sayesinde evimin önüne helikopter ambulans indi. Ölmeden böyle bir zenginliği bize yaşatan devletimizden, Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Şimdi doktor evimize, helikopter ambulans kapımıza geliyor. Ona her gün dua ediyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Onun ve Sayın Sağlık Bakanı'mızın sayesinde helikopter hızır gibi yetişti" dedi.Vesile Kandaş'ın hastanede refakatçisi olan yeğeni Yeter Kanbur ise, "Halam 7 yıl önce düşme nedeniyle kalça kemiğini kırmıştı, ameliyatla protez takılmıştı. Dün de evde koltuktan düştü. Ambulansla getirilmesi zor olduğundan helikopter ambulansla Trabzon'a getirildi. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu. KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümü öğretim üyesi Doç. Dr Kerim Öner ise, "Hastamız bize geldiğinde sağ kalçasında önceden kırık olması nedeniyle protez takıldığını, sonra ise düşme sonucu protezin kırıldığını tespit ettik. Hastayı ameliyat hazırlığı için servise yatırdık. Kısa sürede kısmi protez ile kalçadaki kırığı düzeltmek için ameliyat yapacağız" dedi.