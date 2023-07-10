‘Hainler evladımı aracını tankla ezerek şehit etti’

15 Temmuz gecesi, İstanbul Ümraniye'deki Çakmak Köprüsü'nde kullandığı aracı tankları durdurmak için siper eden ve FETÖ'cü hainlerin tankı aracın üzerine sürmesi sonucu şehit olan Şükrü Bayrakçı'nın babası Mehmet Bayrakçı SABAH'a konuştu. Baba Mehmet Bayrakçı, "Her yıl dönümü geldiğinde acısı tazeleniyor, artıyor. Kolay değil 30 yaşındaki oğlumu vatan için şehit verdim. Bir kız bir erkek evladım vardı. Ülkemiz, milletimiz ve devletimiz için yine canımızı seve seve veririz. Evladımı vatan için toprağa verdim" dedi.FETÖ'cü hainlerin tankı oğlunun üzerine sürdüğünü vurgulayan Mehmet Bayrakçı, "Oğlum darbe girişim olduğunu anladığında ve tanları gördüğünde, tanklar geçmesin diye kendisinde olan şirket aracını tankların önüne siper ediyor. Acaba dururlar mı diye de aracın içinden inmiyor. O iki hain tankla aracın üzerinden geçmişler. Oğlumu orada ezmişler. Ben oğlumun cenazesine bakamadım. Daha doğrusu göstermediler. Aklındaki gibi kalsın dediler. Anlatılacak gibi değil. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Şehit olduğunda bir kız çocuğu vardı. Öyle bir gece bir daha yaşanmaz inşallah. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı. Şehit Bayrakçı, evli ve bir kız çocuğu babasıydı. Şehidin ismi İstanbul Kartal'daki Şehit Şükrü Bayrakçı İlkokulu'ndan yaşatılıyor.