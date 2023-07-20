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Giriş Tarihi: 20.7.2023 17:52 Son Güncelleme: 20.7.2023 18:02

Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü: 2 kritik anlaşma imzalandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. İki liderin baş başa görüşmesi sonrasında 2 kritik anlaşma imzalandı.

AA
Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü: 2 kritik anlaşma imzalandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile Yeni Ercan Havalimanı'nın açılış töreni için geldiği KKTC'deki temaslarını sürdürüyor.

BAŞKAN ERDOĞAN, ERSİN TATAR İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, açılış töreni sonrası KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bulunan Cumhurbaşkanlığı binasına gelerek, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile baş başa görüştü.

2 ANLAŞMA İMZALANDI

Başkan Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Lefkoşa'da bulunan Concorde Hotel'deki baş başa görüşmesi sonrasında iki lider, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarına Konsolosluk Hizmeti Sunulması Hakkında Anlaşma ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Düzensiz Göçle Mücadele Merkezi Tesisi Sürecinde Türkiye Cumhuriyeti'nce Verilecek Desteğe İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

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Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü: 2 kritik anlaşma imzalandı
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