Haberler Gündem Haberleri Eyüpsultan'da silahla gezen çift iddialarına yalanlama: Kaymakamlık işin aslını açıkladı
Giriş Tarihi: 8.8.2023 17:55 Son Güncelleme: 8.8.2023 18:13

Eyüpsultan'da silahla gezen çift iddialarına yalanlama: Kaymakamlık işin aslını açıkladı

İstanbul Eyüpsultan ilçesi sınırları içerisinde yer alan Göktürk Göleti'nde yürüyüş yapan bir çiftin elinde silah görüldüğü iddialarıyla ilgili Eyüpsultan Kaymakamlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada çiftin elindeki silahın oyuncak olduğu belirtildi.

SABAH
Eyüpsultan’da silahla gezen çift iddialarına yalanlama: Kaymakamlık işin aslını açıkladı

Eyüpsultan'da bulunan Göktürk Göleti'nde gezen bir çiftin elinde silah olduğu iddalarına kaymakamlık tarafından bir açıklama yapıldı.



OYUNCAK SİLAH

Açıklamada silahın oyuncak olduğu vurgulanırken şu ifadelere yer verildi:

"Göktürk Göleti'nde silahla göründüğü ifade edilen şahsa yönelik, 07.08.2023 tarihinde Emniyet mensuplarınca, görüntünün alındığı yerde yapılan kontrol neticesinde; silahın oyuncak olduğu ve başkaca da bir olumsuzluk olmadığı tespit edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

NE OLMUŞTU?

DEVA Partisi Sarıyer İlçe Başkanı Bilal Çelik, Twitter adresinden, "Bugün Göktürk gölet bölgesinde yürüyüş parkurunda bizzat resmini çektiğim çift ellerinde silahlarla yürüyordu. Kadının elinde kısa namlu silah pek görünmese bile güvenlik müdahale edeceğini söyledi." iddiasında bulunmuştu.

Söz konusu iddia birçok haber sitesi tarafından manipülasyon malzemesi olarak kullanılmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eyüpsultan'da silahla gezen çift iddialarına yalanlama: Kaymakamlık işin aslını açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA