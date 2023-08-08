Eyüpsultan’da silahla gezen çift iddialarına yalanlama: Kaymakamlık işin aslını açıkladı





OYUNCAK SİLAH



Açıklamada silahın oyuncak olduğu vurgulanırken şu ifadelere yer verildi:

"Göktürk Göleti'nde silahla göründüğü ifade edilen şahsa yönelik, 07.08.2023 tarihinde Emniyet mensuplarınca, görüntünün alındığı yerde yapılan kontrol neticesinde; silahın oyuncak olduğu ve başkaca da bir olumsuzluk olmadığı tespit edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."