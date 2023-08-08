Eyüpsultan’da silahla gezen çift iddialarına yalanlama: Kaymakamlık işin aslını açıkladı

Eyüpsultan'da bulunan Göktürk Göleti'nde gezen bir çiftin elinde silah olduğu iddalarına kaymakamlık tarafından bir açıklama yapıldı.
OYUNCAK SİLAH
Açıklamada silahın oyuncak olduğu vurgulanırken şu ifadelere yer verildi:
"Göktürk Göleti'nde silahla göründüğü ifade edilen şahsa yönelik, 07.08.2023 tarihinde Emniyet mensuplarınca, görüntünün alındığı yerde yapılan kontrol neticesinde; silahın oyuncak olduğu ve başkaca da bir olumsuzluk olmadığı tespit edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
NE OLMUŞTU?
DEVA Partisi Sarıyer İlçe Başkanı Bilal Çelik, Twitter adresinden, "Bugün Göktürk gölet bölgesinde yürüyüş parkurunda bizzat resmini çektiğim çift ellerinde silahlarla yürüyordu. Kadının elinde kısa namlu silah pek görünmese bile güvenlik müdahale edeceğini söyledi." iddiasında bulunmuştu.