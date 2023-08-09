Disney Atatürk dizisini yasaklıyor! Reklamları Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin panolarını süslüyor

Ermeni diasporasına boyun eğerek Atatürk dizisini dünya genelindeki yayın seyrinden çıkartan Disney Plus'ın, reklam afişleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin reklam panolarında yer almaya devam ediyor.

DİSNEY REKLAMLI REKLAM PANOLARINDA

Atatürk dizisini küresel ölçekli yayın akışından çıkartan dijital yayın portalı Disney Plus, Türkiye'den gelen en üst düzey tepkilere rağmen kararından vazgeçmedi. Dizi olarak tasarlanan yapımı Türkiye'deki uzantıları Fox TV'de yayımlayacaklarını duyurarak, yeni bir skandala daha imza atan Disney Plus'ın reklam afişleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin reklam panolarında yer bulmaya devam ediyor.