Kılıçdaroğlu Akbelen köylülerini tehdit etti

Akbelen eylemlerinde yer alan köylüleri, partisinin grup toplantısında ağırlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha tehdit dilini kullandı.Akbelen eylemlerinde yer alan köylülere dönerek dikkat çekici sözler sarf eden Kılıçdaroğlu, toplumun birçok kesimi için dillendirdiği tehdit söylemini bu kez onlara yöneltti. Genel Kurul'da AK Parti'nin 'hayır' oyu vereceğini savunarak köylülere beklenmedik bir çıkış yapan Kılıçdaroğlu, "Hayır diyene oy verirseniz iki elim yakanızda olur" ifadelerini kullandı.Öte yandan parti içindeki krizi örtmek için bir süredir farklı konuları gündeme taşımaya çalışan CHP Genel Merkezi, partililerine de kesin talimat vererek, 'İç sorunlara yorum yapmayın' uyarısında bulundu. Akbelen mevkiindeki eylemleri, parti içindeki koltuk savaşına kalkan yapmaya çalışan Kılıçdaroğlu, tüm bu girişimlerine rağmen 'değişim' cephesinden yükselen çatlak seslerin önüne bir türlü geçemiyor. Sosyal medyadaki her paylaşımının altına 'istifa' talebi yağan Kılıçdaroğlu, buna rağmen son haftalarda ne değişim ne de kurultay süreci üzerine değerlendirme yapıyor.