Umudun adresi Türkiye

Başkan Erdoğan önderliğinde Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki arabuluculuk faaliyetleriyle, tahıl krizinin çözümü içi yaptığı hamlelerle dünyanın diplomasi üssü olan Türkiye, İsrail-Gazze gerginliğinde tansiyonun düşürülmesi için umudun adresi oldu. Erdoğan'ın ilk günden bu yana taraflara itidal çağrısında bulunması ve önceki gün Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Açılış Töreni'ndeki konuşmasında "Huzurun yeniden tesisi için başlattığımız diplomatik çabaları yoğunlaştırarak sürdürmeye kararlıyız" demesi dünya medyasında geniş yankı uyandırdı.Amerikan CNN televizyonu, Erdoğan'ın bölgede söz sahibi olan tüm aktörleri barışa samimi bir biçimde katkıda bulunmaya davet ettiğinden bahsetti. İngiliz BBC haberinde Türkiye'nin tıpkı Rusya- Ukrayna Savaşı'nda olduğu gibi arabuluculuk yapabileceği belirtildi ve Türkiye'nin Filistin ve İsrail'le diyalog kurabildiğine vurgu yapıldı. Haberde, "Taraflar itidal çağrısında bulunan ve şiddetin sonra erebilmesi için diplomatik çabalarına başlayan Ankara, dengeli ve aktif bir politika izliyor" değerlendirmesi yapıldı. Ortadoğu ve Asya medyasında da Türkiye'nin çatışmaların durdurulması için devreye girebileceğinden bahsedildi.Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İsrail ve Filistin'de yaşanan gerilimin ardından başlayan yoğun diplomasi trafiği üçüncü gününde devam etti. Fidan dün İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek mevkidaşıyla İsrail-Filistin'de yaşanan gelişmeleri ele aldı. Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov'la Ankara'da bir araya gelen Bakan Fidan daha sonra Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) ve Ortadoğu Çalışmaları Enstitüsü'nün ortaklaşa düzenlediği program çerçevesinde Ankara'da bulunan bir grup ABD'li uzman ve akademisyeni kabul etti.İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle evleri başlarına yıkılan, bomba seslerinin ağlattığı çocukların görüntüleri yürekleri dağladı. 10 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Marah el-Attar, "Oyuncaklarım evde kaldı. Geceleri karanlık. Bomba seslerinden çok korkuyorum" diyerek gözyaşı döktü.Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı, 7 Ekim'den bu yana 74 bin Filistinlinin Gazze Şeridi'ndeki 64 okula sığındığını açıkladı. Ailelerin barındığı bir okulun İsrail tarafından bombalandığı kaydedildi.Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile Moskova'da görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey LavrovBM'de Filistin sorununun çözümüne ilişkin alınan kararlar, Filistin ile İsrail'in barış ve güvenlik içinde bir arada yaşamasının önkoşulu. Bu, Filistin ve İsrail şeklinde iki devletin iyi komşulukla, barış ve güvenlik içinde bir arada yaşamasının önkoşuludur. Bugün tam da bunu konuştuk" dedi.İsrail'in hava saldırılarında Gazze'nin batısındaki Es-Susi Camisi yıkıldı. İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında vurulan cami sayısı 6'ya yükseldi. İsrail daha önce de Gazze'deki El-Yermuk, El-Emin Muhammed, Ahmed Yasin, Muhammed el-Habib ve El-Garbi camilerini vurmuştu. New York Times'ın haberinde Es-Susi Camisi'nin sabah ezanının okunduğu sırada vurulduğu kaydedildi.