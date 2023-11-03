Yargıtay o savcıya ceza istedi

Sahte isimle sosyal medyada bakanların da aralarında bulunduğu siyasilere küfür ve hakaretler ettiği belirlenerek meslekten ihraç edilen, ancak Danıştay tarafından göreve iade edilen eski Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Gündüz'e verilen cezanın onanmasını istedi.SABAH'ın gündeme taşıdığı skandal karar sonrasında HSK harekete geçerek, kararın iptali için Danıştay'a başvurdu. HSK'nın itirazı üzerine dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na taşındı.Trol savcının paylaşımlarıyla ilgili Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen 8 bin 840 liralık adli para cezası kararına, hakarete uğrayan mağdur avukatları itiraz etti. İstinaf mahkemesi, Gündüz'ün "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan cezalandırılmasını belirterek cezasını artırdı. Mahkeme, Gündüz hakkında verilen cezanın adli para karşılığının 9 bin 700 lira olduğunu kaydetti.Mağdur avukatları, Gündüz'ün verilen cezanın en üst sınırdan hapis cezası olarak belirlenmesi gerektiğini, hakaret suçu yanında ayrıca iftira suçunun da oluştuğunu, sanık hakkında takdiri indirim maddesinin de uygulanmaması gerektiğini belirterek kararı Yargıtay'a taşıdı.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu talepleri reddederek sanık Gündüz'ün "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan aldığı cezanın onanmasını isteyerek dosyayı Yargıtay 4. Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.