1.5 milyarlık asansör rantı

İzmir'deki ilçe belediyelerini dolaşarak asansör kontrol işlerinin kendi sahibi oldukları AND Asansör adlı firmaya verilmesini sağlayan CHP'li Tuncay Özkan ve Engin Özkoç'un, İstanbul'da CHP'li Esenyurt Belediyesi ile sözleşme yaparak ilçedeki 40 bin konutun asansör kontrol işlerini aldığı ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre, AND Asansör 2019'da Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'la yapılan görüşme sonrasında asansör kontrol işlerini 5 yıl süreyle aldı. Gizlice yapılan skandal sözleşme, AK Partili Meclis üyelerinin durumu öğrenmesi üzerine ifşa oldu. AND Asansör'ün Esenyurt'taki tek yetkili firma olarak yalnızca periyodik bakımlardan 5 yılda yaklaşık 1.5 milyar lira gelir elde ettiği belirtildi. AK Partili Meclis üyeleri ise 2020'de konuyu yargıya taşıdı.Yargı süreci devam eden skandalla ilgili SABAH'a konuşan Esenyurt Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Gazanfer Karakaş, 2019 yerel seçimlerinde yönetimin CHP'ye geçmesiyle birlikte tüm asansörlerin bakımını yapan firmanın değiştirildiğini belirterek, Tuncay Özkan'ın bizzat belediyeye gelip kendisiyle anılan AND Asansör ile sözleşme yapılmasını istediğini anlattı. Özkan'ın gizli kapaklı sözleşme yaparak belediyeden ayrıldığını belirten Karakaş, duruma mahkeme yoluyla itiraz etmelerinin ardından Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un konuyu Meclis gündemine getirdiğini söyledi.Karakaş, "Yasa gereği belediyenin, sözleşme yaptığı firmadan yüzde 1 ila 10 arasında pay alması gerekiyor. Bunlar kendilerince yaptığı sözleşmede bunu en alt seviyeden gerçekleştirmiş. Meclis'te yetkiyi verirken belediyenin alacağı payı en üst seviye olan yüzde 10'dan yapılması şartı getirdik. Sözleşme yaptılar ancak sözleşmeyi Meclis'e göndermediler. Köşe bucak sözleşmeyi kaçırıyor. Şu anda dava açıldı ve yargılanıyorlar" dedi.AND Asansör'ün yıllık 250-300 milyon, 5 yıllık sürede ise 1.5 milyar lira gibi devasa bir geliri yalnızca Esenyurt Belediyesi'nden elde ettiğini belirten Karakaş, "İstanbul'da CHP'li 14 belediye var. Hepsiyle böyle anlaşma yapıldıysa 5 yılda 25 milyar lira gibi büyük bir rant elde edilmiş olabilir. Firmanın tek yaptığı asansörlere kontol bandrolü yapıştırmak. Başka hiçbir gideri yok. AND, arızalı asansörlerin tamir işini ise kendi anlaştığı asansör firmalarına yönlendirerek buradan da pay alıyor" diye konuştu.Asansör rantıyla ilgili skandal, 2019'da CHP'den Menemen Belediye Başkanı seçilen Serdar Aksoy'un parti içindeki kirli işleri ifşa ederek, "Tuncay Özkan ve Engin Özkoç, AND Asansör firmasına iş vermemi istediler. ANKA ve KRT için her ay para talep ettiler. Bizi haraca bağladılar" sözleriyle ortaya çıkmıştı.İzmir'deki CHP'li belediyeleri gezen CHP'li Tuncay Özkan ve Engin Özkoç'un AND firmasıyla 7 belediyeyle sözleşme yaptığı belirlendi. Bu belediyeler Ödemiş, Narlıdere, Balçova, Bornova, Buca, Çiğli ve Bayraklı belediyeleri. AND firmasının İstanbul'da ise Şişli, Ataşehir, Maltepe, Küçükçekmece, Bakırköy, Esenyurt olmak üzere 6 belediyeyle sözleşme yaptığı öğrenildi.