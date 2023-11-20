HDP’li Çandar’dan Gazi Meclis’te skandal sözler: Terör örgütüne destek çıktı!

Çandar, 'YPG terör örgütü değildir' diyerek terörü desteklediğini ve partisinin kirli işbirliğini gözler önüne sererken, AK Partili vekiller skandal sözlere çok sert tepki gösterdi.

HDP'li Cengiz Çandar: YPG terör örgütü değildir!

Öte yandan Çandar, 14-28 Mayıs seçimlerinde de kirli planları ve CHP ile işbirliğini açık eden sözleriyle gündeme gelmişti.

ÇANDAR'DAN ÖZERKLİK İTİRAFI!

Çandar, Kılıçdaroğlu ile uzlaştıkları maddelere dair ipuçları vermiş, CHP liderinin ekonomiyi düzeltmek istiyorsa Kürt sorununa çözüm bulması gerektiğini kaydederek "İyi bir yolda yürümek istiyorsanız gelin bizi dinleyin. Kısa vadede en azından yeni iktidar sahiplerine bazı şeyleri benimsetmekte bizim önemli bir rolümüz olur" demişti.

Suriye'de özerk bir Kürt devleti kurmak istediklerini açık açık söyleyen Çandar, "Kürtlerin kendi kendini yönetme hakları var" diye konuşmuştu. Çandar "Kürtlerin de oy vereceği, seçilmesini isteyeceği Kılıçdaroğlu ile HDP eşbaşkanları Pervin Buldan ile Sancar bir mutabakat ortaya koydular" diyerek itiraflarda bulunmuştu.