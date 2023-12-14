Son dakika: Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: TBMM Genel Kurulu'nda, kürsüde konuşurken fenalaşarak bayılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, hayatını kaybetti. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Bakan Koca, paylaşımında, "12 Aralık Salı günü TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında rahatsızlık geçiren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Sn. Hasan Bitmez, tedavi altına alındığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün 11:50'de vefat etti. Sn. vekilimize Allah'tan rahmet, ailesine, Saadet Partisi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
"YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN MAALESEF KAYBETTİK"
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez'i yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kaybettik. Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet; ailesine, Saadet Partisi camiasına, Meclisimize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatını teessürle öğrendim. Merhum Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Saadet Partisi camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Saadet Partisi camiasına ve Meclisimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.
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