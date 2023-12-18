SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan uluslararası topluma Gazze çağrısı: Bu asli bir sorumluluk!

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"MACARİSTAN İLE İŞBİRLİĞİ ARTACAK"

Bu yılın ilk 11 ayı itibarıyla ticaret hacmimiz geçtiğimiz yılı geride bırakarak 4 milyar dolara yaklaştı. Savunma sanayisi ve enerji alanlarında işbirliği artacak. Görüşmelerimizde Türkiye-AB ilişkileri, Ukrayna ve Gazze'deki gelişmeler dahil olmak üzere güncel konuları ele aldık.

İsrail vahşetinin bir an evvel sona ermesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz.